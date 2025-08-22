Şanlıurfa'da Tır Kazası: 3 Yaralı
Viranşehir'de bir tır, kırmızı ışıkta duramayarak 4 araca çarpıp bir iş yerine girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Yükselhan Kavşağı'nda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, kırmızı ışıkta duramadı ve seyir halindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, refüjün üzerinden karşı şeride geçerek park halindeki 3 araca çarptı ve tarım malzemeleri satan iş yerine girerek durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Abdulrahim V., Sapha V. ve Selim İ, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı kamerada
Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde tırın önce seyir halindeki otomobile daha sonra refüjden karşı şeride geçerek park halindeki otomobillere çarpması görülüyor.