Şanlıurfa'da TIR Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da, önünde ilerleyen TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Emrah Keklik (22) ile yanında bulunan Yunus Emre Ataşlar (22) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Emrah Keklik yönetimindeki 07 NZ 501 plakalı otomobil, önünde giden Halit Yıldız idaresindeki 63 K 7791 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren ve demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücü Keklik ile yanında bulunan Yunus Emre Ataşlar, hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan 2 kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucunda çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 2 kişinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Yıldız'ın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.