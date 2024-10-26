Şanlıurfa'da TIR-Kamyonet Çarpışması: Bir Ölü

ŞANLIURFA'da, pamuk yüklü TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada sürücülerden Abdulkadir Vefa (32) hayatını kaybetti.

? Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Mardin yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa'ya seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 63 NR 275 plakalı pamuk yüklü TIR, bilinmeyen nedenle önündeki Abdülkadir Vefa yönetimindeki 27 ABD 723 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Abdulkadir Vefa olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Abdulkadir Vefa'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Şanlıurfa-Mardin yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.