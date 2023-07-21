Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
N.S. idaresindeki 77 E 46710 plakalı tır, Siverek- Diyarbakır kara yolunun 19. kilometresinde Zülfikar Aylar'ın kullandığı 06 LBM 85 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden Zülfikar Aylar'ın cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, tır sürücüsünü gözaltına aldı.