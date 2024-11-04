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Şanlıurfa'da Tır ile Minibüsün Çarpıştığı Kazada 12 Yaralı

Şanlıurfa'da Tır ile Minibüsün Çarpıştığı Kazada 12 Yaralı
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Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ve minibüs çarpıştı. Olayda, 12 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tırla minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

H.Ö. yönetimindeki 63 S 0236 plakalı yolcu taşıyan minibüs, Evren Sanayi Sitesi çıkışında H.G. idaresindeki 03 HN 001 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleriyle minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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