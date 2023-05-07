ŞANLIURFA'DA TIR İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 5 ÖLÜ, 1 YARALI

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde TIR ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa-Suruç kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 63 KY 454 plakalı TIR ile 31 AFG 039 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Şarampole savrulan hafif ticari araçtaki Ömer Yalçın (63), Reşit Kahya (75) ile üzerinde kimlik çıkmayan 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Mehmet Çelik (23) ise sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CHP'Lİ TANAL'DAN TEPKİ

Sık sık kazaların yaşandığı kara yoluna dikkat çekmek için yürüyüş yapan CHP milletvekili Mahmut Tanal, denk geldiği kaza sonrası 112 Aci Çağrı Merkezi'ni arayıp, görevlileri bekledi. Tanal, sosyal medya hesabından, "Düzeltilmesi için yalvardığımız, trafik kazalarına dikkat çekmek için yürüyüş yaptığımız Suruç Ölüm Yolu yine can aldı. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan korkun yetkililer! Bu insanların hayatı bu kadar değersiz mi?" paylaşımı yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)