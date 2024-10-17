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Şanlıurfa'da TIR ile dorse arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da TIR ile dorse arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Organize Sanayi Bölgesi'nde, TIR ile dorseyi birleştirmek isterken aracın körüğünün patlaması sonucu Hüseyin Arkan (38) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da, TIR ile dorseyi birbirine bağlamak isterken aracın körüğünün patlaması sonucu TIR ile dorse arasında sıkışan Hüseyin Arkan (38), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araç bakımı yaptırmak isteyen Hüseyin Arkan, 01 AKZ 734 plakalı TIR'a dorseyi bağlamaya çalışırken, montaj sırasında aracın körüğünün patlamasıyla TIR ile dorse arasında kaldı. Arkan'ın hareketsiz ve kanlar içinde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, Hüseyin Arkan'ı sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. Yapılan kontrolde Arkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Arkan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

?Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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