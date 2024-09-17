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Şanlıurfa'da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü 24 yaşındaki Yusuf Batar, kazada hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale etti ancak sürücü kurtarılamadı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yusuf Batar (24), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Viranşehir-Mardin kara yolunda meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Yusuf Batar'ın kullandığı 48 ASJ 109 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. TIR devrilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin otomobilden ağır yaralı olarak çıkardığı Yusuf Batar, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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