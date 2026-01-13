Haberler

Şanlıurfa'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Şanlıurfa'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

N.B. idaresindeki 33 CLA 52 tır, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda İsa Aslan yönetimindeki 63 AFF 694 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Aslan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, tır sürücüsü N.B'yi gözaltına aldı.

