Şanlıurfa'da TIR Devrildi, Alevler İçinde Kaldı
Şanlıurfa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolündeki TIR şarampole devrildi ve alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sürücünün durumu iyi.
ŞANLIURFA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen TIR alev aldı.
Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Kaya'nın kontrolünü kaybettiği plakası öğrenilemeyen TIR, şarampole devrilerek alev aldı. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri alev alan TIR'a müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri sürücü Mehmet Kaya'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Hilvan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel