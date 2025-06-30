Şanlıurfa'da Tır Çarpan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Tır Çarpan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın çarptığı 73 yaşındaki Melek Yağmuresen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın çarptığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti.

R.M. yönetimindeki 33 AJL 380 plakalı tır, Şirinkuyu Mahallesi 15. Sokak'ta Melek Yağmuresen'e (73) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Yağmuresen, kurtarılamadı.

Polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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