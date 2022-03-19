Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 8 gözaltı - Haberler

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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 8 gözaltı

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 8 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik kent merkezi ile ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Şanlıurfa, Terör, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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