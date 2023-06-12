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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüpheli A.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının adli işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Şanlıurfa Güncel Haberler

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