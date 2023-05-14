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Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, kentte belirlediği adrese düzenlediği operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa PKK Güncel Haberler

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