Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA - Müslüm Etgü - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karaköprü İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-YPG/YDG-H'ye yardım ettiği belirlenen S.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Karaköprü ilçesinde saklandığı belirlenen S.M, ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Karaköprü, Şanlıurfa, Terör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title