Şanlıurfa'da terör operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Karaköprü İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-YPG/YDG-H'ye yardım ettiği belirlenen S.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Merkez Karaköprü ilçesinde saklandığı belirlenen S.M, ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
AA / Müslüm Etgü - Güncel