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Şanlıurfa'da terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce kentte belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa PKK Güncel Haberler

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