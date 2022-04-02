Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı

ŞANLIURFA'da polisin terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü olduğu belirtilen 4 Nisan öncesi kent merkezi, Viranşehir, Ceylanpınar, Hilvan ve Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri eşliğinde düzenlenen operasyonda biri propagandadan, 5 kişi ise örgüt üyeliğinden, 6 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilip ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.