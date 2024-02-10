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Şanlıurfa'da Telefonla Dolandırıcılık Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık yapan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelilerin 23 ilde 33 kişiyi 43 milyon 508 bin 299 lira dolandırdığı belirlendi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 33 kişiyi telefonla arayarak 43 milyon 508 bin 299 lira dolandıran 3 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Bu çerçevede ekiplerce Akçakale ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramalarda, şüphelilerin olaylarda kullandıkları dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin, 23 ilde 33 kişiyi 43 milyon 508 bin 299 lira dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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