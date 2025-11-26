Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 8 Tutuklama

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Eyyübiye ilçesinde belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 25 cep telefonu, 17 sim kart, 7 harddisk, bilgisayar, kamera kayıt cihazı, 2 sim kart bloğu, 7 flaş bellek, 3 hafıza kartı, 18 açılmamış sim kart ve 138 bin 300 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.