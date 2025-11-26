Haberler

Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 8 Tutuklama

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı yapmakla suçlanan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı. Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 25 cep telefonu ve 138 bin 300 lira bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Eyyübiye ilçesinde belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 25 cep telefonu, 17 sim kart, 7 harddisk, bilgisayar, kamera kayıt cihazı, 2 sim kart bloğu, 7 flaş bellek, 3 hafıza kartı, 18 açılmamış sim kart ve 138 bin 300 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel


