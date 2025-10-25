Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yapılan telefon dolandırıcılığı operasyonunda 5 kişi tutuklandı. Jandarma ekipleri, dolandırıcılık suçlarına karşı düzenlenen operasyonda çeşitli delil ve malzemeler ele geçirdi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ilçede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada, 3 cep telefonu, 6 kırılmış cep telefonu, defter, sahte polis kimliği, sahte mahkeme kararı, 5 flash bellek, 2 kulaklık, 12 sim kart, av tüfeği, 44 kartuş, 2 şarjör ve satır ele geçirildi.
Zanlılar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "2521 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.