Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefon dolandırıcılığı yapan 4 zanlı düzenlenen operasyonla tutuklandı. Operasyon sırasında 7 cep telefonu, 18 bin 500 dolar, 344 bin 900 lira ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ilçe kırsalında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada, 7 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 18 bin 500 dolar, 344 bin 900 lira, 1 megafon, 1 ruhsatsız tabanca ve 47 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.