Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilçe kırsalında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 7 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 18 bin 500 dolar, 344 bin 900 lira, 1 megafon, 1 ruhsatsız tabanca ve 47 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.