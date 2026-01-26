Haberler

Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara yaklaşık 1.8 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını kaptıran bir vatandaşın şikayeti üzerine başlatılan operasyonda 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.A'nın, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilere yaklaşık 1 milyon 800 bin lira değerindeki ziynet eşyasını teslim ettiği dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma yürüttü.

JASAT ve Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 20 güvenlik kamerasının kayıtlarının incelenmesi sonucu zanlıların M.E. ile H.B. olduğu tespit edildi.

Ekiplerce yakalanan iki zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

