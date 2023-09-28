Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda altın, dolar ve ziynet eşyaları ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da telefonla arayarak kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 40 çeyrek altın, 8 adet bilezik, 2 yarım altın, 4 tam altın ve 15 bin dolar para ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 şahıstan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon 8 ilde devam etti

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde genişletilen operasyon sonrası Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Manisa, Mersin, Batman ve Kahramanmaraş ilinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada, 12 adet telefon ile bu telefonlara ait çok sayıda sim kart, hafıza kartları, flash bellek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde mağdurlara ait toplamda 24 milyon 250 bin TL maddi zararın önlendiği bildirildi.