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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde telefon dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda elektronik cihaz ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki telefon dolandırıcılığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Harran ilçesinde bir mahalleye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramada, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, 12 cep telefonu, 7 flash bellek, 2 harddisk, tabanca şarjörü ve 12 mermi, sim kart, 6 telefon şarj aleti, 3 bilgisayar şarj aleti ile bilgisayar bataryası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Güvenlik 3-sayfa Güncel Harran Suç

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