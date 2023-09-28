Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 17 gözaltı

ŞANLIURFA merkezli 8 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 11 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, korkutarak dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin kimliklerini saptadığı şüphelilere yönelik Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Balıkesir, Manisa, Batman ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, 40 çeyrek altın, 2 yarım altın, 4 tam altın, 8 bilezik, 15 bin dolar, 11 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.