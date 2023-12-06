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Şanlıurfa'da Tekstil İşçileri ile Jandarma Arasında Gerginlik

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Şanlıurfa'da bir tekstil firması önünde 10 gündür eylem yapan işçiler ile jandarma arasında çıkan gerginlikte 22 kişi gözaltına alındı. İşçilerin arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki göstermesi üzerine jandarma biber gazıyla müdahale etti.

ŞANLIURFA'da, bir tekstil firması önünde 10 gündür eylem yapan işçiler ile jandarma arasında çıkan gerginlikte 22 kişi gözaltına alındı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren işçiler, demir bariyerleri yıkmaya çalışınca jandarma biber gazıyla müdahale etti.

Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve yaklaşık 700 çalışanı bulunan tekstil fabrikasındaki 450 işçi, bağlı olduğu sendikadan istifa edip, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'na (BİRTEK-SEN) geçti. İddiaya göre, bunun üzerine fabrika yönetimi 7 çalışanını işten çıkardı. Arkadaşlarının sendika değişikliği nedeniyle işten çıkarılmasına tepki gösteren diğer işçiler, 27 Kasım'da iş bıraktı. Fabrika önünde eylem yapan işçilerin, bulundukları yere toplanmalarına izin vermeyen jandarma, bölgeye çıkan cadde ve sokakları demir bariyerlerle kapattı. Eylemin 10'uncu gününde, bulundukları alanda halay çeken işçiler, sonrasında fabrika önüne gitmek istedi. İşçilere izin vermeyen jandarma, çıkan gerginlik üzerine aralarında BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in bulunduğu 22 kişiyi gözaltına aldı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren işçiler, demir bariyerleri yıkmaya çalışınca, jandarma ekipleri biber gazıyla müdahalede bulundu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Şanlıurfa Jandarma Gözaltı Politika Güncel Haberler

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