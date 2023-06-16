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Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın: Tonlarca işlenmiş pamuk kül oldu

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Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında çıkan yangın sonrası tonlarca işlenmiş pamuk kül oldu. Yangına çok sayıda ekip müdahale etti ve yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın: Tonlarca işlenmiş pamuk kül oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası tonlarca işlenmiş pamuk kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesindeki OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Şanlıurfa İtfaiye Güncel Haberler

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