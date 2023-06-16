Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın: Tonlarca işlenmiş pamuk kül oldu

Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında çıkan yangın sonrası tonlarca işlenmiş pamuk kül oldu. Yangına çok sayıda ekip müdahale etti ve yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.