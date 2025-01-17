Üye Girişi
Haberler
İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Salgın mı var?' sorusuna net yanıt

Türkiye'nin merak ettiği soru Memişoğlu'na soruldu: Salgın mı var?
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı

Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve diğer acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale devam ediyor.

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), AFAD ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının başka alana sıçramaması için de iş makineleriyle çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
img

İstenmeyen gelin kaynanasını sildirdi
img

Trump da dillendirmeye başladı! Şubatta ilk ziyaretçisi geliyor
img

Kadınları kullanarak iş adamlarına akılalmaz tuzak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
MEB'den yeni yönetmelik! İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı

İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.