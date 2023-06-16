Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında çıkan yangın, çok sayıda ekip tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası tonlarca işlenmiş pamuk kül oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.