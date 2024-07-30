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Şanlıurfa'da Tehlikeli Sularda Yüzenlere Cezalar Kesildi

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Şanlıurfa'da valilik kararına uymayıp, su kanalı, baraj, gölet gibi tehlikeli alanlara girerek yüzen 34 kişiye 69 bin 768 TL ceza kesildi. Vali Hasan Şıldak, karara uyan vatandaşlara teşekkür ederken, yasaklara uymayanlara caydırıcı para cezası uygulandığını belirtti.

ŞANLIURFA'da valilik kararına uymayıp, su kanalı, baraj, gölet gibi tehlikeli alanlara girerek yüzen 34 kişiye 69 bin 768 TL ceza kesildi.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan ve yaz mevsiminde sulama kanallarında birçok boğulma olayının yaşandığı Şanlıurfa'da valilik, 18 Temmuz'da tüm yüzme alanlarına yasak getirdi. Şanlıurfa Valiliğinin 'Tehlikeli Sularda Yüzme Yasağı Kararı'na bazı vatandaşlar duyarlılık gösterirken, canlarını tehlikeye atmaya devam eden kişilere yönelik caydırıcı amaçlı para cezası uygulandı.

Karara uyan tüm vatandaşlara teşekkür eden Vali Hasan Şıldak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla Valiliğimiz tarafından yayınlanan genel emir gereğince Emniyet ve Jandarma birimlerimizin denetimleri etkili şekilde devam ediyor. Karara uymayarak su kanalı, baraj, gölet gibi tehlikeli olduğu için girilmesi yasaklanmış sulara giren 34 kişiye 69 bin 768 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yasaklama kararına uyalım. Çocuklarımızın buralarda suya girmesine izin vermeyelim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hasan Şıldak Şanlıurfa Yaşam Güncel Haberler

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