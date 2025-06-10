Şanlıurfa'da Tehlikeli Sulara Giren 231 Kişiye 688 Bin Lira Ceza

Şanlıurfa'da Tehlikeli Sulara Giren 231 Kişiye 688 Bin Lira Ceza
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Şanlıurfa Valiliği, yasak olan baraj ve göllere giren 231 kişiye toplam 688 bin 49 lira ceza uygulandığını açıkladı. Vali Hasan Şıldak, suda boğulma vakalarını önlemek için denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Şanlıurfa Valiliği, tehlikeli sulara giren 231 kişiye 688 bin 49 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, boğulma vakalarının engellenmesi amacıyla yasaklanan baraj, göl, kanal gibi tehlikeli sulara girenlere yönelik kontroller sürüyor.

Bilinçlendirme çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, mayıs ayı başından bu yana yapılan denetimlerde yasaklara uymayan ve tehlikeli sulara giren 231 kişiye 688 bin 49 lira ceza uygulandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hasan Şıldak, "İlimizde suda boğulma kaynaklı can kayıplarının yaşanması ailelerimizi olduğu kadar bizleri de derinden üzüyor. Bu konuda caydırıcı ve önleyici hizmetler il genelinde sıklıkla devam edecektir. Tabii tüm denetimlere rağmen vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını ve kendi can güvenliklerini tehlikeye atacak davranışlardan uzak durmalarını istiyoruz. Lütfen hayat kaynağı olan suyun hayatları karartmasına izin vermeyelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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