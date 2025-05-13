Şanlıurfa'da Tehlikeli Alanlarda Yüzen 32 Kişiye Ceza

ŞANLIURFA'da, valilik kararına uymayıp su kanalı, baraj ve gölet gibi tehlikeli alanlara girerek yüzen 32 kişiye 94 bin 496 TL ceza kesildi.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan ve yaz mevsiminde sulama kanallarında son 2 yılda 54 boğulma olayının yaşandığı Şanlıurfa'da, valilik tarafından tüm yüzme alanlarına yasak getirildi. Şanlıurfa Valiliğinin 'Tehlikeli Sularda Yüzme Yasağı Kararı'na' bazı vatandaşlar duyarlılık gösterirken, canlarını tehlikeye atmaya devam eden kişilere yönelik caydırıcı amaçlı para cezası uygulandı.

Karara uyan tüm vatandaşlara teşekkür eden Vali Hasan Şıldak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla Valiliğimiz tarafından yayınlanan genel emir gereğince emniyet ve jandarma birimlerimizin denetimleri etkili şekilde devam ediyor. Karara uymayarak su kanalı, baraj, gölet gibi tehlikeli olduğu için girilmesi yasaklanmış sulara giren 32 kişiye 94 bin 496 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yasaklama kararına uyalım. Çocuklarımızın buralarda suya girmesine izin vermeyelim" dedi.