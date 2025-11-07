Haberler

Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Güncelleme:
Şanlıurfa'da yapılan tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyon sırasında toplam değeri 20 milyon 335 lira olan senet, sözleşme, gizli kamera ve tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suruç ve Eyyübiye ilçelerinde tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Şıldak, belirlenen adreslerdeki aramalarda, 51 adet toplam 20 milyon 335 lira değerinde isme yazılı senet, yazılı sözleşme, bilgisayar kasası, flash bellek, gizli kamera ve tabanca ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını ifade eden Şıldak, suçtan elde edildiği tespit edilen 20 milyon lira değerindeki taşınmaza mahkeme kararıyla el konulduğunu kaydetti.

