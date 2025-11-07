Haberler

Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı ve 20 Milyon TL Değerinde Senet Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 51 senet ve yaklaşık 20 milyon TL değerinde taşınmaz ele geçirildi.

ŞANLIURFA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplam değeri 20 milyon 335 bin TL olan 51 senet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suruç ve Eyyübiye ilçelerinde vatandaşlar ile esnafa yüksek faizle borç para veren ve bunun karşılığında yüksek meblağlı çek ile senet imzalatan şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Delillerin toplanmasının ardından düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda değeri 20 milyon 335 bin TL olan 51 senet, yazılı sözleşmeler, bilgisayar kasası, flash bellek, gizli kamera ve bir tabanca ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin tefecilikten elde ettikleri değerlendirilen yaklaşık 20 milyon TL değerindeki taşınmazlara mahkeme kararıyla el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
