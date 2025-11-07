Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı

ŞANLIURFA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda toplam değeri 20 milyon 335 bin TL olan 51 senet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suruç ve Eyyübiye ilçelerinde vatandaşlar ile esnafa yüksek faizle borç para veren ve bunun karşılığında yüksek meblağlı çek ile senet imzalatan şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Delillerin toplanmasının ardından düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda değeri 20 milyon 335 bin TL olan 51 senet, yazılı sözleşmeler, bilgisayar kasası, flash bellek, gizli kamera ve bir tabanca ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin tefecilikten elde ettikleri değerlendirilen yaklaşık 20 milyon TL değerindeki taşınmazlara mahkeme kararıyla el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)