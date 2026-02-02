Haberler

Şanlıurfa'da Tefeci Organize Suç Örgütüne Operasyon: Yakalanan 37 Kişiden 23'ü Tutuklandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen tefeci organize suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüpheliden 23'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda yaklaşık 804 milyon TL değerinde varlığa el konuldu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da tefeci organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 37 şüpheliden 23'ünün tutuklandığını, 14'ü hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da tefeci organize suç örgütüne yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, 4,2 milyar TL hesap hareketi bulunan 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yakalananlardan 23'ünün tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"MASAK verileri sonucu şüphelilere ait yaklaşık 804 milyon TL değerinde; 20 adet taşınmaz, 55 adet araç ve bin 145 adet banka hesabına el konuldu. Ayrıca; 12 adet şirkete TMSF tarafından kayyım atandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalar sonucu; 45 farklı adreste, 545 jandarma personeli ve Jandarma İHA (JİHA) destekli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Faizle borç verdikleri vatandaşlarımızı baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak vatandaşlarımıza çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını ise tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."

