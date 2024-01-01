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Şanlıurfa'da tedavi edilen kızıl şahin doğaya bırakıldı

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Şanlıurfa'nın kırsal bölgesinde bulunan bitkin haldeki kızıl şahin, tedavi edildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.

Şanlıurfa'da bitkin halde bulunduktan sonra tedavi edilen kızıl şahin doğaya bırakıldı.

Kentin kırsal bölgesinde bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan kızıl şahin, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi tamamlanan kuş, tekrar doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Hayvanlar Çevre Doğa Güncel Haberler

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