Şanlıurfa'da Tedavi Edilen Kanatlı Hayvanlar Doğaya Salındı

Şanlıurfa'da son 10 yılda doğada yaralı veya bitkin halde bulunan bin 460 kanatlı hayvan tedavilerinin yapılmasının ardından doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Gölpınar Yaban Hayatı ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek tedavisi tamamlanan kerkenez ve çakır kuşlarını doğaya saldı.

Şanlıurfa'da son 10 yılda doğada yaralı veya bitkin halde bulunan bin 460 kanatlı hayvan tedavilerinin yapılmasının ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da Gölpınar Yaban Hayatı ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Burada görevli personelden merkezdeki çalışmalara ilişkin bilgi alan Çokçetin, merkezde tedavisi tamamlanan kerkenez ve çakır kuşlarıyla ilgilendi. Çokçetin ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, ziyaretin ardından 3 kerkenez ile 1 çakır kuşunu doğaya saldı.

Çokçetin, Türkiye'nin biyoçeşitliliğini ve yaban hayatını korumanın temel görevleri arasında yer aldığını söyledi. Çokçetin, "Şanlıurfa'da son 10 yılda 1460 kanatlı hayvan tedavi edilerek doğaya bırakıldı. 2023 yılı itibariyle de 281 kanatlı hayvanı doğaya saldık. Bu çerçevede 3 kerkenez kuşu ile bir çakır kuşunu doğaya bırakıyoruz. Yavru halde doğada bitkin bulunan bu kuşlarımız tedavilerinin tamamlanmasıyla bugün doğaya bırakıyoruz. Doğada kendi başına yaşayacak hale gelen hayvanlarımızı doğal ortamına salıyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA