Şanlıurfa'da Tedavi Edilen 2 Leylek Doğal Yaşam Alanına Bırakıldı

Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan 2 leylek, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Kırsal bölgede bitkin haldeki 2 leyleği gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bildirdi. Ekiplerce koruma altına alınan leylekler tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. Merkezde tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan 2 leylek, doğal yaşam alanına bırakıldı.