Şanlıurfa'da Tatlıcılarda Kurtlanmış Un Bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tatlıcılarda yapılan denetimlerde kurtlanmış un bulundu.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamada, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Haliliye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi tatlı imalatı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Bir işletmenin mutfağında yapılan denetimlerde, 75 kilogram baklavalık unun kurtlandığı tespit edildi. Ekipler tarafından el konulan un, Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından imha edilmek üzere toplandı. Baklava imalatı yapan işletmeye yönelik ise idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, halkın sağlığı için denetimlerini aralıksız olarak sürdüreceği ifade edilerek, vatandaşların gördükleri olumsuzları "444 22 63" numaralı İletişim Merkezi'ne iletebilecekleri kaydedildi.