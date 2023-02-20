Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı Güncel Haberler Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Eski Derik Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopanın kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kavgaya karışan kişilerin tespiti için başlattığı çalışma sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Viranşehir Şanlıurfa Güncel Haberler

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