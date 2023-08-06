Şanlıurfa'da Taşlı, Sopalı Kavga Kameralara Yansıdı

Şanlıurfa'da iki grup arasında yaşanan taşlı, sopalı kavga kameralara yansıdı. Kavgada bir şahsın arabasına taş, şişe ve sopalarla saldırıldı. Olayda uzun süre birbirlerine sopalarla vuran şahısları kimse ayıramadı.

Şanlıurfa'da sopayı alan koştu, ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada

Kavgada bir şahsın arabasına taş, şişe ve sopalarla saldırdılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki grup arasında yaşanan taşlı, sopalı kavga kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup kavga etti. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavga meydan savaşını aratmadı. Uzun süre birbirlerine sopalarla vuran şahısları kimse ayıramadı. Taraflardan biri, araca binip uzaklaşmaya çalıştı. Araca binen şahıslar taş yağmuruna tutuldu.

Kavga, bir tarafın araçlarına binerek uzaklaşmasından sonra sona erdi.