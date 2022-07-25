Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

ŞANLIURFA'da, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga güvenlik kamerasına yansırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Sigorta Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mehmet Çimen ve Halil Aslan Balıkgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.