Şanlıurfa'da taşkınlık yaptıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Şanlıurfa'da taşkınlık yaptıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı

AA - Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa'da taşkınlık yaptıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde taşkınlık yapan ve güvenlik görevlilerine saldıran 15 kişi gözaltına alındı.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Şanlıurfa'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde taşkınlık yapan ve güvenlik görevlilerine saldıran 15 kişi gözaltına alındı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlem yapan Suriyeli grup, işlemlerinin yetişmeyeceğini bahane ederek görevlilerle tartıştı ve taşkınlık çıkardı.

Güvenlik görevlileriyle yaşanan arbedenin dışarıya taşmasının ardından polis ekipleri olaya müdahale etti.

Olaya karışan, aralarında kadınlarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı ve haklarında hukuki işlem başlatıldı.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Şanlıurfa, Karşıyaka, Suriyeli, Güncel, Haberler

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