Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Taşkın Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Güncelleme:

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde yaşanan sağanak sonrası taşkınlar meydana geldi. Bu nedenle ilçe genelindeki kırsal mahallelerdeki okullarda 16 Şubat Cuma günü eğitime ara verildi. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullara taşınan öğrenciler de bir gün izinli sayılacak.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde sağanak sonrası yaşanan taşkın nedeniyle ilçe genelindeki kırsal mahallelerde eğitime 16 Şubat Cuma günü ara verildi.

Haliliye Kaymakamı Serap Çetin, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Haliliye ilçemiz kırsal mahallelerinde bulunan bütün okullarımızda 16 Şubat Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kırsal mahallelerden ilçe merkezlerindeki okullarımıza taşınan öğrencilerimiz de bir gün izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Hava Durumu Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

16 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 16 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 16 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 16 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 16 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 15-16 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Icardi Sparta Prag golü izleme linki var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 15-16 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! UEFA ülke puanı sıralaması 2024 ne oldu? Güncel sıralama! Milan - Rennes maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Milan - Rennes maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Rüyada kedi saldırması ne anlama gelir? Rüyada kedi ısırması nedir, rüyada kedinin saldırması ne demek? Milan - Rennes maçı CANLI izle! 15 Şubat Milan - Rennes maçı canlı yayın izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title