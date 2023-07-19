Şanlıurfa'da tartıştıkları 2 kardeşi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Şanlıurfa'da İsa ve Ömer Alkan'ı öldüren sanık kardeşlere, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde suçu işlediğini belirterek en ağır şekilde cezalandırılmasına karar verdi.

Şanlıurfa'da tartıştıkları 2 kardeşi öldüren sanık 2 kardeşe, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına İsa ve kardeşi Ömer Alkan'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık kardeşler Osman ve Mehmet Altun ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi ve haksız tahrik uygulamadığı 2 sanığa, söz konusu suçtan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Davaya müdahil olan avukat Kemal Ağar, duruşmanın ardından gazetecilere, maktullerden birisinin meslektaşları avukat İsa Alkan diğerinin ise doktor adayı kardeşi Ömer Alkan olduğunu hatırlatarak "Her iki sanığın da fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte olay yerine gelip, daha 10 günlük bebeği olanİsa Alkan'ı ve yanındaki tıp fakültesi öğrencisi kardeşi Ömer Alkan'ı öldürmesi ve oradan ayrılmaları ve ayrılırken de maktullerin bedenleri üzerinden araçla geçmeleri eylemi nedeniyle sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması talebimiz mahkemece kabul edildi. Maktullerin ailesini memnun eden bir kararla mahkemeden buruk ayrıldık." ifadesini kullandı.

Olay

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 17 Temmuz 2021'de İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan, uğradıkları silahlı saldırı ve ardından zanlıların araçla üzerlerinden geçmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.