Şanlıurfa'da tartıştığı kocasını silahla öldüren kadın tutuklandı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde tartıştığı kocasını silahla öldüren kadın tutuklandı.

İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bir yakınlarının yanında kalan F.D. (23) ile eşi Y.D. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.D, evde bulunan silahla eşi Y.D'ye ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Y.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan F.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.