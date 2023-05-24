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Şanlıurfa'da tartıştığı kocasını silahla öldüren kadın gözaltına alındı

Şanlıurfa'da tartıştığı kocasını silahla öldüren kadın gözaltına alındı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde tartıştığı kocasını silahla öldüren kadın gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde tartıştığı kocasını silahla öldüren kadın gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bir yakınlarının yanında kalan F.D. (23) ile eşi Y.D. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.D, evde bulunan silahla eşi Y.D'ye ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Y.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

F.D. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel

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