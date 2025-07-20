Şanlıurfa'da Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet Çarpıştı: 11 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu iki kamyonet çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu iki kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Ş.E. idaresindeki içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu 63 EB 718 plakalı kamyonet, Siverek-Viranşehir kara yolu kırsal Karakeçi Mahallesi mevkisinde aynı güzergahta seyreden H.Ç'nin kullandığı 63 HN 375 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 11 kişi, ambulans ve çevredeki diğer araçlar tarafından Siverek ve Viranşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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