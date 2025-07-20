Şanlıurfa'da Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet Çarpıştı: 11 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu iki kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Ş.E. idaresindeki içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu 63 EB 718 plakalı kamyonet, Siverek-Viranşehir kara yolu kırsal Karakeçi Mahallesi mevkisinde aynı güzergahta seyreden H.Ç'nin kullandığı 63 HN 375 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 11 kişi, ambulans ve çevredeki diğer araçlar tarafından Siverek ve Viranşehir'deki hastanelere kaldırıldı.