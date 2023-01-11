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Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonunda 4 heykel, 84 obje ele geçirildi

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Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonunda 4 heykel, 84 obje ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 heykel, 84 obje ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 heykel, 84 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında kentte bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreste yaptığı aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 heykel ile 84 obje ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler

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