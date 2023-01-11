Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonunda 4 heykel, 84 obje ele geçirildi
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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 heykel, 84 obje ele geçirildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 heykel, 84 obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında kentte bir adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, adreste yaptığı aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 heykel ile 84 obje ele geçirdi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel